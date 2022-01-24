Преподавателей английского языка приглашают принять участие в конкурсе

Общественный фонд инновационного образования "Лингва" при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет конкурс "Лучшая статья" среди преподавателей английского языка университетов, профессиональных лицеев и колледжей, являющихся гражданами Кыргызстана. Для участия в конкурсе необходимо написать академическую статью, основанную на собственном опыте преподавания английского языка.

Тема статьи произвольная. К примеру, можно поделиться идеями, методами, разными способами или упражнениями, которые оказались эффективными в процессе работы по обучению английскому языку.

Статья должна содержать как минимум 1000 слов; должна иметь заголовок, а также список использованный литературы в конце статьи.

Любые графические изображения, фотографии, должны содержаться в самой статье. Под изображениями необходимо включить сопроводительную информацию, разъясняющую вкратце суть происходящего. Важно также помнить об авторских правах на использование изображений.

Статья должна быть представлена в напечатанном виде в формате Word Document и отправлена в приложенном документе на email: linguaprograms@gmail.com

Документ Word должен содержать имя автора, место работы, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Крайний срок подачи статьи - 17 часов, 3 февраля 2022 года.

Статьи победителей конкурса будут опубликованы в специальном выпуске журнала " Round Table for English Teachers "

Для ознакомления с критериями оценивания и получения представления о том, что именно члены жюри ожидают от хорошей статьи, пройдитесь по следующей ссылке https://drive.google.com/file/d/1IHzp1pMTGGarn6TzlM6bo1s0jLB1laHM/view?usp=sharing