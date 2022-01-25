Прогноз погоды до 28 января. Холодно, но без осадков

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 25 по 28 января.

Бишкек

25 января Ночь -4 … -6 °C день 1 … 3 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 января Ночь -5 … -7 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 января Ночь -5 … -7 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 января Ночь -2 … -4 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

25 января Ночь -2 … -4 °C день 4 … 6 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 января Ночь -3 … -5 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 января Ночь -1 … -3 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 января Ночь -1 … -3 °C день 8 … 10 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

25 января Ночь -2 … -7 °C день 0 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 января Ночь -3 … -8 °C день 1 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах, снег

27 января Ночь -3 … -8 °C день 4 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 января Ночь -1 … -6 °C день 6 … 11 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

25 января Ночь -5 … -7 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 января Ночь -6 … -8 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 января Ночь -6 … -8 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

28 января Ночь -6 … -8 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков