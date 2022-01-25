В Бишкеке жителям жилмассивов выдано 999 техпаспортов

Как сообщают в ГУ "Кадастр", по данным на 25 января жителям жилых массивов выдано 999 технических паспортов.

По жилому массиву "Жер-Ынтымагы" принято 1070 заявлений, в 10 случаях отказано, изготовлено 1012 технических паспортов.

Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года принято 1384 заявления.

С 11 января 2022 года начаты работы и в жилмассиве "Дордой-2", жители которого подали 419 заявлений.

С 17 января работа также начата в жилмассиве "Ак-Тилек", уже приняли 186 заявлений. От жителей жилого массива "Ак-Босого" принято 127 заявлений.

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря. Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают Технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением. Также горожане могут напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконивание, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.