В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор

ОАО "Электрические станции", производящее до 98 процентов всей электроэнергии Кыргызстана, возглавил новый генеральный директор. Им стал Эркин Тавашаров. Об этом сообщается на сайте компании.

Тавашаров сменил на этом посту Талайбека Бектенова, который занимал кресло генерального директора с февраля 2021 года.

Эркин Тавашаров закончил инженерный факультет ЖАГУ, Технический университет Брно (Чехия), Малазийский Университет МТСР.

Трудовую деятельность начал в 1999 году на Токтогульской ГЭС, электрослесарем. До назначения в компанию "Электрические станции" занимал пост директора Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Минэнерго.