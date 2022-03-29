ГНС запустила пилотный проект по маркировке ряда товаров

Государственная налоговая служба запустила пилотный проект по маркировке отдельных товаров средствами цифровой идентификации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, пилотный проект по маркировке проводится в отношении пивной продукции, воды бутилированной (минеральная, газированная), напитков (сахаросодержащие, газированные, тонизирующие и энергетические) и прочей табачной продукции (сигары, сигариллы, табак кальянный, нюхательный, жевательный, никотинсодержащие жидкости), а также устройств по доставке никотина.

В целях успешного проведения пилотного проекта ГНС рекомендует производителям и импортерам вышеуказанных товаров зарегистрироваться в информационной системе "Маркировка товаров" на сайте teksher.

ГНС проведет проект совместно с оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР – ЗАО "Альфа Телеком".

Дополнительную информацию можно получить в центрах продаж и обслуживания Мегаком, либо по номеру (0999)33-39-99, а также на сайте ГНС (раздел "Цифровая маркировка").

Отметим, что маркировка товаров поможет отследить весь путь товара от изготовителя до конечного потребителя, создаст условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров, а также обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров в страны-члены ЕАЭС.