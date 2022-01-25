Госантимонополия: стоимость ПЦР-тестов в ряде лабораторий снижена (список)

В рамках работы Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Госагентством проведен первый этап мероприятия по рассмотрению экономической обоснованности стоимости лабораторной диагностики методом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целях экономической доступности лабораторной диагностики проведены контрольные мероприятия с применением прямых инструментарий, в результате чего стоимость ПЦР-теста на COVID-19 для государственных лабораторий была снижена. Так, решениями Госагентства стоимость составила:

для Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора – 788 сом, то есть снижено на 786 сом от ранее действующего тарифа в размере 1574 сом; для Ошского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора – 927 сом, то есть снижено на 647 сом от ранее действующего тарифа в размере 1574 сом; для Центра госсанэпиднадзора города Бишкека – 896 сом, то есть снижено на 430 сом от ранее действующего тарифа в размере 1326 сом.

В настоящий момент проводится второй этап работы, поскольку на рынке также присутствуют частные медицинские лаборатории. На данном этапе проведен анализ состояния конкуренции на рынке лабораторной диагностики методом ПЦР-теста на COVID-19, по итогам которого на основании Закона "О конкуренции" приказом Госагентства от 21 октября 2021 года №29 в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках КР, включены по услуге лабораторная диагностика ПЦР-теста на COVID-19 следующие хозяйствующие субъекты:

ОсОО "Интелмед"; ОсОО "Гемотест КГ".

На 24 января цена на ПЦР-тест на COVID-19 ОсОО "Интелмед" и ОсОО "Гемотест КГ" составляет 1300 сом, ранее цена составляла – 1600 сом.

Госагентством проводится дальнейшая аналитическая работа по имеющимся признакам в цене.