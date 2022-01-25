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Коррупция на таможне: государству нанесен ущерб в 170 миллионов сомов

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- Канат Кожоев
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Генеральной прокуратурой в целях выявления и пресечения необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность проведена проверка законности таможенного оформления транспортных средств, завозимых на территорию республики.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2019 году должностные лица таможенных органов, обладая полномочиями по таможенному оформлению транспортных средств, находясь в противоправной устойчивой связи с лицами осуществляющими перевозку транспортных средств, в нарушение таможенного законодательства ЕАЭС, преследуя цели незаконного получения материальных либо иных благ, осуществили таможенное оформление пассажирских автобусов, привезенных из третьих стран в КР по заниженному тарифу.

В результате противоправных действий бюджету республики нанесен материальный ущерб на сумму свыше 170 миллионов сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 336 (Коррупция) Уголовного кодекса.

Следствие по уголовному делу ведется Следственным управлением Генеральной прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/412951
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, Кыргызстан, таможня
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