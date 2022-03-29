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ЮНИСЕФ оказал помощь в размере 800 тысяч сомов детской больнице столицы

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- Назгуль Абдыразакова
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Накануне детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане оказал гуманитарную помощь городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, больнице переданы стиральная машина, специальные уборочные тележки, а также многоразовая ветошь для обработки поверхностей на сумму свыше 800 тысяч сомов.

Напомним, что ГДКБ СМП является единственной в городе Бишкек многопрофильной детской больницей для оказания неотложной, круглосуточной помощи детям.


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URL: https://www.vb.kg/412953
Теги:
гуманитарная помощь, Бишкек, больница, мэрия, ЮНИСЕФ
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