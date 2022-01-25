В Польше разработали механизм очистки воздуха от смога

Ученые из Академии горного дела и металлургии в Кракове разработали новый способ очистки воздуха от вредных частиц смога. Об этом =https://www.unn.com.ua/ru/news/1961295-u-polschi-rozrobili-mekhanizm-ochischennya-povitrya-vid-smoguсообщает УНН.

Созданная звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд. Он выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободно дышать.

Экспериментальное устройство установленное на металлическом контейнере состоит из большого перевернутого конуса, который и издает громкий звук. Пушка изобретателей за час работы уменьшает концентрацию загрязнителей на 15-30 процентов в радиусе трех километров.

"Мы используем вертикальную ударную волну, которая создается в результате сгорания ацетилена и воздуха", - рассказывает один из изобретателей горно-металлургической академии Доминик Грибос.

В результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц говорит, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это гораздо лучше, чем дышать тяжелым смогом.

Отмечается, что эффект держится от одного до трех часов. Разовая очистка воздуха обойдется, по расчетам, в 220-330 евро за час работы.