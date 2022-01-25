Эксперт: Нужно снижать тотальную зависимость Кыргызстана от импорта

Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА) Искендер Шаршеев прокомментировал vb.kg предлагаемые изменения к Закону "О внутренней торговле в Кыргызской Республике".

"Предлагаемое регулирование даст возможность отечественным производителям развивать качество продукции, снижать цены. Ведь сейчас они ограничены в реинвестировании средств в свое собственное развитие", - считает Шаршеев.

По его словам, в результате принятия поправок потребителям будет обеспечена продовольственная безопасность.

"Если соседние страны заблокируют импорт [в Кыргызстан] из-за войны, политики, или иных причин, отечественные производители смогут кормить население отечественным продуктом и не допустить голода, дефицита питания", - говорит руководитель НАБА.

По его словам, от этого выиграют и торговые сети, так как регулирование позволит им получить в перспективе большее разнообразие поставщиков из числа отечественных производителей, что в свою очередь, позволит увеличить кратно обороты торговых сетей и их интенсивное развитие.

Напомним, предлагаемые поправки в Закон "О внутренней торговле в Кыргызской Республике" предполагает введение рядя преференций для отечественных производителей