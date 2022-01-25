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ГНС пояснила, кто должен зарегистрироваться в качестве плательщика НДС

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Государственная налоговая служба (ГНС) разъясняет, какие категории налогоплательщиков до 28 января 2022 года должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС.

Налогоплательщик, уплачивающий налоги на основе общего налогового режима и не являющийся плательщиком НДС по состоянию на 31 декабря 2021 года, должен до 28 января 2022 года представить в налоговый орган заявление о регистрации в качестве плательщика НДС или переходе на специальный налоговый режим.

В случае отсутствия заявления по истечении указанного срока такой налогоплательщик признается плательщиком, уплачивающим налоги на основе общего налогового режима с 1 января 2022 года.

Субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность и уплачивающий налоги в соответствии с общим налоговым режимом, подлежит регистрации по НДС на дату его налоговой регистрации.

Экономической деятельностью является предпринимательская и другая деятельность, при этом экономическая деятельность субъекта признается предпринимательской, если она осуществляется на систематической основе.

Деятельность на систематической основе – это деятельность по реализации идентичных и/или однородных товаров, если в течение календарного года реализовано более двух единиц товара, а также выполнение работ и оказание услуг на возмездной основе.

Следовательно, к общественным фондам, представительствам международных организаций и их проектов, учреждениям и иным субъектам, являющимся некоммерческими организациями и не осуществляющим предпринимательскую деятельность на систематической основе, не применяется требование по регистрации в качестве плательщика НДС. Такие организации пользуются налоговыми льготами, предусмотренными на общем налоговом режиме.

Кроме того, не являются плательщиком налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки, налога с продаж органы законодательной, судебной, исполнительной власти, органы государственной власти со специальным статусом, иной государственный орган, орган местного самоуправления, поименованный в Конституции, а также орган государственного социального страхования и Агентство по защите депозитов, за исключением их деятельности в сфере развлечений, досуга или отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/412959
Теги:
налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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