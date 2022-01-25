Северэлектро: Крупные генерирующие объекты работают в штатном режиме

В Кыргызстане энергосистема начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Сообщается, что по поручению министерства энергетики КР энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца.

Крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме.

Предварительно известно, что сбой в энергосистеме Центральной Азии произошел в одном из энергосистем региона.

Поэтапное восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов.

Обстоятельства аварийного отключения выясняются.