Северэлектро: Крупные генерирующие объекты работают в штатном режиме

В Кыргызстане энергосистема начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Сообщается, что по поручению министерства энергетики КР энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца.
Крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме.
Предварительно известно, что сбой в энергосистеме Центральной Азии произошел в одном из энергосистем региона.
Поэтапное восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов.
Обстоятельства аварийного отключения выясняются.