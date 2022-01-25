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Северэлектро: Крупные генерирующие объекты работают в штатном режиме

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане энергосистема начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Сообщается, что по поручению министерства энергетики КР энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца.

Крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме.

Предварительно известно, что сбой в энергосистеме Центральной Азии произошел в одном из энергосистем региона.

Поэтапное восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов.

Обстоятельства аварийного отключения выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/412964
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Северэлектро
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