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Сбой электроэнергии в ЦА произошел из-за перегрузки в Казахстане

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- Наталья Крайнова
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Массовый сбой с электричеством в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане случился из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

"25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана"", - говорится в сообщении.

В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.


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URL: https://www.vb.kg/412966
Теги:
Казахстан, отключение электроэнергии, энергетика
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