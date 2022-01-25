В Кара-Балте работники общепита подрались посетителями. Один участник погиб

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что сегодня 25 января в 06:00 в ОВД Жайылского района поступило сообщение о драке с поножовщиной, в результате которой скончался один человек.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Жайылского района.

Следственно-оперативная группа ОВД района по приезду установила, что между работниками точки общественного питания в Кара-Балте и ее посетителями произошло словестная перепалка, которая переросла в дракую Один из участников этого происшествия умер предварительно от ножевого ранения, личность его устанавливается, а другой А.Р. также с ножевым ранением был доставлен в больницу.

Все участники установлены и доставлены в ОВД района. Обстоятельства происшедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы.

Расследование продолжается.