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В Кара-Балте работники общепита подрались посетителями. Один участник погиб

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- Канат Кожоев
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что сегодня 25 января в 06:00 в ОВД Жайылского района поступило сообщение о драке с поножовщиной, в результате которой скончался один человек.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Жайылского района.

Следственно-оперативная группа ОВД района по приезду установила, что между работниками точки общественного питания в Кара-Балте и ее посетителями произошло словестная перепалка, которая переросла в дракую Один из участников этого происшествия умер предварительно от ножевого ранения, личность его устанавливается, а другой А.Р. также с ножевым ранением был доставлен в больницу.

Все участники установлены и доставлены в ОВД района. Обстоятельства происшедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/412970
Теги:
ГУВД, поножовщина, Чуйская область, драка, преступление, Кыргызстан
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