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Россия увеличила квоты для таджикских абитуриентов

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Россия увеличила число бюджетных мест до 750 для бесплатного обучения студентов из Таджикистана в российских вузах, сообщает на своей странице в Facebook "Русский дом" в Душанбе.

"Всего на 2022/23 учебный год Таджикистану выделено 750 бюджетных мест в российских вузах (в прошлом году было 630) – это одна из самых больших квот в мире", - говорится в сообщении.

По данным источника, начались вступительные испытания в рамках квоты для абитуриентов, поступающих по программам магистратуры, ординатуры, аспирантуры, а также бакалавриата по направлению "Культура".

24-26 января в Душанбе, в Российско-Таджикском (Славянском) университете проходят личные собеседования 1100 абитуриентов со всего Таджикистана.

Их знания оцениваются по четырём кластерам: медицинскому, гуманитарному, техническому и культурному. Специально для этого в Душанбе приехали 35 преподавателей из 25 российских вузов.

Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, самое большое число претендентов на обучение за счёт бюджета России – в медицинском кластере. Здесь в ординатуру конкурс – 28 человек на место. Впрочем, много желающих поступить в ведущие вузы России и по другим специальностям.

"Отрадно, что не только Москву, Санкт-Петербург и Казань молодые люди и девушки выбирают в качестве мест обучения. У нас довольно широкая география и выбирают вузы в субъектах Российской Федерации: от Калининграда до Якутска и Дальнего Востока. Мотивация у всех своя, от родственных связей до конкретных специализаций в том или ином региональном вузе", - подчеркнул Иванов.

В заключении Русский дом сообщает, что в рамках текущей квотной кампании зарегистрировались 6184 кандидата. Получили доступ к отборочным испытаниям 4556 человек.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/412973
Теги:
абитуриент, Россия, Таджикистан
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