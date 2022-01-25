Мелис Турганбаев стал одним из спонсоров для приобретения квартир борцам?

Ключи от квартир были вручены ранее лучшим борцам Кыргызстана. Такой щедрости от спонсоров никто из наших спортсменов не ожидал.

Новоселами стали Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Эрназар Акматалиев, Алибек Осмонов, а также тренер женской сборной Нурбек Изабеков. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов после приятной для борцов церемонии сказал, что в прошлом году наши борцы на международных турнирах выступили очень уверенно, и призвал их завоевать золотые медали на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Кто же из нуворишей проявил неслыханную щедрость и приобрел для героев Олимпиады и чемпионатов мира жилье? Недавно избранный президент Федерации спортивной борьбы Мелис Турганбаев на этот вопрос корреспондента "Вечернего Бишкека" ответил уклончиво:

- Добрые люди, которые не равнодушны к судьбе кыргызстанского спорта.

Но, как стало известно редакции из осведомленных источников, сам Мелис Токтомамбетович вложил свои кровные для приобретения царских подарков, подсуетились руководители Федерации женской борьбы, не остался в стороне и известный меценат спорта Аскар Салымбеков.

После церемонии вручения ключей начался чемпионат страны по спортивной борьбе. Перед началом турнира Мелис Турганбаев заявил представителям СМИ:

- Успехи наших борцов дали еще один мощный импульс развитию этих видов спорта в Кыргызстане. Мы недавно приняли участие в агитационной поездке по школам республики. Не поверите, но многие первоклассницы захотели заниматься борьбой и быть похожими на Айсулуу Тыныбекову. Родители многих школьников просят нас открыть дополнительные секции борьбы в регионах.

В задумчивом настроении присутствовал на этом чемпионате главный тренер по греко–римской борьбе Азат Эркимбаев. Его подопечные на Олимпиаде в Токио завоевали только одну медаль. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Акжол Махмудов, другие "греко–римляне" выступили не очень удачно.

- В команде идет болезненный процесс смены поколений, - объяснил сложившуюся ситуацию корреспонденту "Вечернего Бишкека" наставник национальной дружины, - будем усердно работать над исправлением ошибок.

Все четыре дня в концертном зале Дворца спорта, как говорится, негде было яблоку упасть.Тысячи болельщиков хотели воочию увидеть своих любимцев, насладиться их мастерством. Правда, многие ведущие единоборцы проигнорировали национальное первенство ради подготовки к международным состязаниям, но их дублеры выступили весьма достойно. Публике скучать не приходилось.

Первые два дня прошел чемпионат страны по вольной борьбе. Главный тренер сборной страны по этому виду спорта Руслан Маджинов, очевидно, рекомендовал коллегам не прятать своих титулованных воспитанников, а заявлять на турнир всех лучших учеников.

Так, бронзовый призер чемпионата мира Алибек Осмонов (весовая категория до 65 килограммов) не без труда победил в финале упорного и одаренного единоборца Икрамжона Хаджимурадова. Исход поединка решил опыт Алибека Осмонова. Серебряный призер чемпионата мира Эрназар Акматалиев (70) также не без труда смог завоевать золотую медаль. Да, он побеждал с явным преимуществом, но соперники оказывали ему достойное сопротивление. Делающий первые шаги в большом спорте Исламбек Орозбеков (74) победил более титулованного Эламана Догдурбека уулу. А в весовой категории до 97 килограммов молодой, но мастеровитый борец Арзуубек Карыбеков не оставил никаких шансов на успех многоопытному ветерану сборной Магомеду Будунову. Было видно, что вольная борьба в Кыргызстане стремительно прогрессирует.