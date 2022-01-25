Личные вещи Джона Леннона продадут в виде NFT-токенов с аукциона

Личные вещи экс-участника группы The Beatles Джона Леннона продадут на аукционе Julien's Auctions в США в виде NFT-токенов. Об этом сообщает сам аукционный дом.

"Julien's Auctions – мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла - имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства. Эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета", - говорится на сайте аукционного дома Julien's Auctions

NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к одной из наиболее известных песен The Beatles - Hey Jude. Они написаны от руки и проиллюстрированы другим участником коллектива Полом Маккартни. Кроме того, будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма "Волшебное таинственное путешествие" в 1967 году и черного плаща, который был на музыканте в фильме "На помощь!" в 1965-м. Также на аукционе представлены токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца.

NFT (non-fungible tokens) или невзаимозаменяемые токены - виртуальная цифровая единица в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Как отмечает Julien's Auctions, аукцион продлится до 7 февраля.