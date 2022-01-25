В подледных "озерах" на южном полюсе Марса заподозрили мира

Ученые предполагают, что этих озер на самом деле нет, а их "открытие" – это следствие взаимодействий радиоволн зонда Mars-Express и вулканических пород планеты. Об этом сообщает научный журнал Geophysical Research Letters.

Планетологи выяснили, что открытые четыре года назад "подледные озера" на южном полюсе Марса на самом деле были чем-то вроде миражей, которые возникли из-за взаимодействий между радиоволнами и вулканическими горными породами.

Об этих марсианских озерах впервые стало известно в июле 2018 года. Итальянские астрономы, работавшие с инструментами европейского зонда Mars-Express рассказали о них. На радарных снимках южного полюса Марса они разглядели следы трех подледных озер, расположенных на глубине в 1,5 километров от поверхности планеты.

Впоследствии астрономы обнаружили еще несколько подобных следов на радарных снимках Марса. Однако многие планетологи усомнились в том, что это действительно озера, и предположили, что это залежи глины или других пород, а не подледные водоемы. Новое исследование может внести ясность в сомнения ученых.

В этой работе ученые разрабатывали алгоритм, который может автоматически анализировать данные зонда Mars Express и помечал на них области, где могут присутствовать другие водоемы. Грима и его коллеги проверили работу алгоритма на компьютерных моделях Марса. Оказалось, что подледные озера, похожие на те, что астрономы обнаружили в 2018 году, должны были находиться во многих участках планеты.

Ученые решили выяснить, как в подобных точках на карте планеты взаимодействуют радиоволны и горные породы. Оказалось, что там залегают вулканические минералы с высоким содержанием железа. Они необычно хорошо отражают радиоизлучение в сторону Mars-Express.

Нечто похожее, как предполагают Грима и его коллеги, произошло при анализе радарных снимков южного полюса Марса. То есть на них могут быть не реальные марсианские подледные озера, а своеобразные "миражи".