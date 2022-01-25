Концовку культового "Бойцовского клуба" китайские зрители не увидят

Китайский онлайн-кинотеатр Tencent Video показал культовый фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" с измененной концовкой. Об этом сообщает Screen Crush.

По данным портала, релиз картины на китайской стриминговой платформе состоялся в январе 2022 года. Но вот финал картины кардинально отличается от концовки, созданной режиссером.

В оригинальном "Бойцовском клубе" герой, которого сыграл Эдвард Нортон, убивает свою вторую личность - Тайлера Дердена. На последних кадрах он стоит у окна вместе с Марлой Сингер и наблюдает за взрывами на улице и падением небоскребов. Эти теракты были частью плана Дердена.

Но вот версия, которую показали китайском зрителям, совершенно другая. Взрыв в ней отсутствует. А фильм заканчивается титрами: "Благодаря подсказке Тайлера полиция быстро разгадала план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлер был отправлен на психологическое лечение. Он был выписан из больницы в 2012 году".

В чем причина таких правок и кто внес эти изменения неизвестно. По некоторым данным, фильм был отредактирован правообладателем, затем одобрен правительством, а уже потом продан для распространения на сайтах потокового вещания. В США "Бойцовский клуб" в настоящее время транслируется на IMDb TV c оригинальной нетронутой концовкой.