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Концовку культового "Бойцовского клуба" китайские зрители не увидят

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- Анастасия Карелина
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Китайский онлайн-кинотеатр Tencent Video показал культовый фильм Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" с измененной концовкой. Об этом сообщает Screen Crush.

По данным портала, релиз картины на китайской стриминговой платформе состоялся в январе 2022 года. Но вот финал картины кардинально отличается от концовки, созданной режиссером.

В оригинальном "Бойцовском клубе" герой, которого сыграл Эдвард Нортон, убивает свою вторую личность - Тайлера Дердена. На последних кадрах он стоит у окна вместе с Марлой Сингер и наблюдает за взрывами на улице и падением небоскребов. Эти теракты были частью плана Дердена.

Но вот версия, которую показали китайском зрителям, совершенно другая. Взрыв в ней отсутствует. А фильм заканчивается титрами: "Благодаря подсказке Тайлера полиция быстро разгадала план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлер был отправлен на психологическое лечение. Он был выписан из больницы в 2012 году".

В чем причина таких правок и кто внес эти изменения неизвестно. По некоторым данным, фильм был отредактирован правообладателем, затем одобрен правительством, а уже потом продан для распространения на сайтах потокового вещания. В США "Бойцовский клуб" в настоящее время транслируется на IMDb TV c оригинальной нетронутой концовкой.


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URL: https://www.vb.kg/412986
Теги:
кино, Китай, США, в мире
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