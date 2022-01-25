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Президент Кипра запретил госслужащим пользоваться роскошными автомобилями

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- Наталья Крайнова
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Президент Кипра отказался от планов предоставить бесплатное круглосуточное пользование роскошными автомобилями, которые финансируются государством, высшим государственным служащим на фоне протестов общественности по поводу траты денег налогоплательщиков. Об этом сообщает АР.

Официальный представитель правительства Мариос Пелеканос заявил, что президент Никос Анастасиадис поручил Министерству финансов отменить решение после того, как принял во внимание опасения, что использование транспортных средств будет выходить за рамки официальных обязанностей государственных служащих и включать такие мероприятия, как семейные экскурсии и походы по магазинам.

Решения о предоставлении транспортных средств в пользование чиновникам, в том числе постоянным секретарям министерств, было принято после соглашения с профсоюзными деятелями о постепенном восстановлении привилегий, которые были урезаны из-за затягивания бюджетных поясов после финансового кризиса 2013 года, который едва не обанкротил страну.


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URL: https://www.vb.kg/412991
Теги:
Европейский союз, автомобили, чиновник
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