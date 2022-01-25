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Столичные троллейбусы курсируют в штатном режиме

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- Алина Мамаева
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На участках, где восстановлено электроснабжение, троллейбусы возобновили работу согласно графику, сообщает мэрия столицы.

По состоянию на 16:00 часов на линии находятся 84 единицы троллейбуса.

По маршруту №2 – "Мясокомбинат" - микрорайон "Аламедин-1" - 10 троллейбусов;

  1. № 4 - "Мясокомбинат" - Кожзавод" -7 троллейбусов;
  2. № 5 - "Тунгуч" - микрорайон "Джал" - 12 троллейбусов;
  3. № 6 – "8 микрорайон - западный автовокзал" - 4 троллейбуса;
  4. № 7 - жилмассив "Ак-Орго" - микрорайон "Тунгуч" - 1 троллейбус;
  5. № 8 - Восточный автовокзал - жилмассив "Ак-Орго" - 7 троллейбусов;
  6. № 9 - "Институт земледелия - микрорайон "Аламедин-1" - 1 троллейбус;
  7. № 10 - "завод Фрунзе - микрорайон "Асанбай" - 6 троллейбусов;
  8. № 11 - "Микрорайон "Асанбай" - Восточный автовокзал" - 10 троллейбусов;
  9. № 14 - "Микрорайон "Джал" - Киркомстром" - 10 троллейбусов;
  10. № 17 - "Кожзавод - микрорайон "Асанбай" - 7 троллейбусов.


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URL: https://www.vb.kg/412995
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, транспорт, Бишкек
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