Столичные троллейбусы курсируют в штатном режиме

На участках, где восстановлено электроснабжение, троллейбусы возобновили работу согласно графику, сообщает мэрия столицы.
По состоянию на 16:00 часов на линии находятся 84 единицы троллейбуса.
По маршруту №2 – "Мясокомбинат" - микрорайон "Аламедин-1" - 10 троллейбусов;
- № 4 - "Мясокомбинат" - Кожзавод" -7 троллейбусов;
- № 5 - "Тунгуч" - микрорайон "Джал" - 12 троллейбусов;
- № 6 – "8 микрорайон - западный автовокзал" - 4 троллейбуса;
- № 7 - жилмассив "Ак-Орго" - микрорайон "Тунгуч" - 1 троллейбус;
- № 8 - Восточный автовокзал - жилмассив "Ак-Орго" - 7 троллейбусов;
- № 9 - "Институт земледелия - микрорайон "Аламедин-1" - 1 троллейбус;
- № 10 - "завод Фрунзе - микрорайон "Асанбай" - 6 троллейбусов;
- № 11 - "Микрорайон "Асанбай" - Восточный автовокзал" - 10 троллейбусов;
- № 14 - "Микрорайон "Джал" - Киркомстром" - 10 троллейбусов;
- № 17 - "Кожзавод - микрорайон "Асанбай" - 7 троллейбусов.