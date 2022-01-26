Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Минфин РФ выступил против запрета криптовалют в России

97  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство финансов РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории страны. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

По его словам, Минфин уже подготовил собственную концепцию регулирования крипторынка в России и ждет по ней позиции правительства.

"Конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - цитирует РИА Новости заявление Чебескова, сделанное на конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

"Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране", - сказал он.

20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории России. Это предложение мотивировалось тем, что распространение криптовалют создает "существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы".

Агентство Bloomberg писало, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ - "иностранных агентов".

Источник: Медуза


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412996
Теги:
Министерство финансов, Россия, криптовалюта
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  