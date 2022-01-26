Минфин РФ выступил против запрета криптовалют в России

Министерство финансов РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют на территории страны. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

По его словам, Минфин уже подготовил собственную концепцию регулирования крипторынка в России и ждет по ней позиции правительства.

"Конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - цитирует РИА Новости заявление Чебескова, сделанное на конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

"Мир очень сильно виртуализировался, технологии развиваются очень быстро, и, мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий запрещать у нас в стране и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране", - сказал он.

20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории России. Это предложение мотивировалось тем, что распространение криптовалют создает "существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы".

Агентство Bloomberg писало, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ - "иностранных агентов".

Источник: Медуза