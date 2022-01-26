Кыргызстанские волейболисты ветерана вспоминают в атаках

В минувшие выходные в столичном Дворце спорта завершился турнир по волейболу среди ветеранов, посвященной памяти бывшего игрока сборной республики полковника Внутренних войск Ильмира Имирханова.

Этого спортсмена не стало два года назад во время пандемии. Произошедшая трагедия стала шоком для его родственников и друзей - волейболистов. Ильмир был еще полон сил, строил планы по развитию ветеранского волейбола в республике и не собирался покидать ставшую ему родной команду "Спартак".

Ильмир Имирханов пристрастился к волейболу в поселке Манас Сокулукского района, вскоре талантливого паренька заметил тренер из Бишкека Владимир Русских. Под началом этого специалиста Ильмир Имирханов занимался шесть лет, а потом стал выступать в различных клубах республики и сборной Кыргызстана.

Параллельно он был офицером Внутренних войск, отвечал за физическую подготовку молодых бойцов. Вместе с ними совершал многокилометровые кроссы, занимался на тренажерах, оттачивал борцовские приемы по захвату и нейтрализации преступников. За долгие годы безупречной службы Ильмир Имирханов получил звание полковника.

В турнире, посвященном памяти Ильмира Имирханова, приняли участие восемь ветеранских дружин из многих регионов республики. Первое место завоевала бишкекская команда "Бектурсун", на втором - дружина из Ноокатского района и "бронза" досталась игрокам "Спартака", в котором долгие годы выступал Ильмир Имирханов.

Турнир организовал большой друг Ильмира Имирханова тренер "Спартака" Николай Фаустов. Он и его друзья намерены сделать мемориал Ильмира Имирханова регулярным.