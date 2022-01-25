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На 17.00 электроснабжение было полностью восстановлено

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 25 января, в связи с системным отключением в персонал ОАО "Северэлектро" произвело поэтапное подключение своих потребителей по Бишкеку, Чуйской и Таласской областя, сообщает пресс-служба распределительной компании.

Сообщается, что на 17.00 электроснабжение было полностью восстановлено. Дежурный персонал и оперативно-выездные бригады ОАО "Северэлектро" работают в усиленном режиме.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению абоненты могут обратиться в круглосуточный колл-центр по тел.: 1209, 0772 / 0556/ 0702/ 001209. WhatsApp 0556 001209


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URL: https://www.vb.kg/412998
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, Северэлектро
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