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Внимание розыск! В Бишкеке пропал подросток

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Сотрудниками УВД Ленинского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Мамасалиева Даниэля Маратбековича. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 21 января 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы К.А., об оказании содействия в поиске её внука Мамасалиева Даниэля Маратбековича 15 мая 2007 года рождения, который 19 января 2022 года примерно в 14:15 часов, вышел из дома расположенного по улице Кумарык г. Бишкек и больше не вернулся домой. По настоящее время, местонахождение пропавшего несовершеннолетнего подростка неизвестно.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек.

Приметы: рост примерно 150-160 см, волосы чёрные и короткие, среднего телосложения.

Был одет: джемпер красного цвета, чёрные спортивные штаны, на ногах ботасы белого цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Мамасалиева Даниэля Маратбековича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 444- 457, 0 (312) 352-632, 0 (500) 032-000, 0 (554) 606-000, (703) 401-600,

0 (705) 450-553 и 102", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/413000
Теги:
Ленинский район, Бишкек, пропал ребенок, УВД
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