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Задержана подозреваемая в краже золота на Ошском рынке

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- Бакыт Басарбек
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Участковыми УВД Ленинского района Бишкека был задержана подозреваемая в совершении кражи золотых изделий на территории Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 31 декабря 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.Ж., о принятии мер в отношении неизвестного лица, который находясь внутри торгового центра "Беш-сары", тайно похитил золотые кольца общей стоимости 30 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, участковыми милиционерами первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека была установлена и задержана подозреваемая М.Н. 1987 года рождения и доставлена в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанной к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/413001
Теги:
кража, Ленинский район, Ошский рынок, золото
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