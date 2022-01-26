Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

В Кыргызстане предлагают создать экспертную группу по болезням рыб

137  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в Ысык-Атинском районе вчера, 25 января, прошел семинар на тему "Профилактика, диагностика, методы лечения заболеваний рыб (радужной форели)", организованный Министерством сельского хозяйства КР и ОсОО "Аква Пром".

В семинаре-совещании приняли участие представители департамента рыбного хозяйства, ветеринарных служб МСХ КР, частных рыбных хозяйств.

Открыл работу семинара замминистра МСХ Мурат Байдылдаев, который в своем выступлении отметил большую важность объединения усилий всех специалистов в области ветеринарной безопасности при ведении аквакультуры для обеспечения продовольственной безопасности республики.

Участникам семинара предоставили информацию о текущем состоянии рыбного хозяйства республики, о причинах заболевании рыб в городе Токмоке и Чуйском районе, об итогах работы межведомственной комиссии МСХ КР по проведенным экспертизам и анализам воды и рыбы.

По методам профилактики, диагностики и лечения рыб информацию предоставил международный эксперт, ихтиопатолог-ветеринар из Турции Фарук Ерден. Также по лечению рыб информацию предоставил ветеринар ОсОО "Аква Пром" Абай Букушев.

Участники обсудили профилактику, диагностику и лечение болезней рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

По итогам семинара все участники пришли к единому мнению о необходимости создания группы экспертов и специалистов по болезням рыб для ведения мониторинга, обмена мнениями и информацией по профилактике и диагностике болезней рыб, а также о создании ассоциации рыбных хозяйств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413002
Теги:
Минсельхоз, рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  