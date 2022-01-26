В Кыргызстане предлагают создать экспертную группу по болезням рыб

В Кыргызстане в Ысык-Атинском районе вчера, 25 января, прошел семинар на тему "Профилактика, диагностика, методы лечения заболеваний рыб (радужной форели)", организованный Министерством сельского хозяйства КР и ОсОО "Аква Пром".

В семинаре-совещании приняли участие представители департамента рыбного хозяйства, ветеринарных служб МСХ КР, частных рыбных хозяйств.

Открыл работу семинара замминистра МСХ Мурат Байдылдаев, который в своем выступлении отметил большую важность объединения усилий всех специалистов в области ветеринарной безопасности при ведении аквакультуры для обеспечения продовольственной безопасности республики.

Участникам семинара предоставили информацию о текущем состоянии рыбного хозяйства республики, о причинах заболевании рыб в городе Токмоке и Чуйском районе, об итогах работы межведомственной комиссии МСХ КР по проведенным экспертизам и анализам воды и рыбы.

По методам профилактики, диагностики и лечения рыб информацию предоставил международный эксперт, ихтиопатолог-ветеринар из Турции Фарук Ерден. Также по лечению рыб информацию предоставил ветеринар ОсОО "Аква Пром" Абай Букушев.

Участники обсудили профилактику, диагностику и лечение болезней рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

По итогам семинара все участники пришли к единому мнению о необходимости создания группы экспертов и специалистов по болезням рыб для ведения мониторинга, обмена мнениями и информацией по профилактике и диагностике болезней рыб, а также о создании ассоциации рыбных хозяйств.