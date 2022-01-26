Мэрия Бишкека после энергосбоя: Все в порядке. Ситуация нормализована

В Бишкеке ситуация после отключения электроэнергии нормализована. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что ПЭУ "Бишкекводоканал" запустило все насосы, водозаборы работают в штатном режиме. Ведутся регулировочные работы.

ОАО "Северэлектро" подали электроэнергию городу в необходимом объеме.

На ТЭЦ города Бишкек тепловая нагрузка восстановлена, подача тепла возобновлена в дома горожан . Сегодня ОАО проведёт регулировочные работы по заявкам жителей.

Котельные КП "Бишкектеплоэнерго" работают в штатном режиме, подача тепла и горячей воды восстановлена.