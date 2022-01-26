Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Мэрия Бишкека после энергосбоя: Все в порядке. Ситуация нормализована

52  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке ситуация после отключения электроэнергии нормализована. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что ПЭУ "Бишкекводоканал" запустило все насосы, водозаборы работают в штатном режиме. Ведутся регулировочные работы.

ОАО "Северэлектро" подали электроэнергию городу в необходимом объеме.

На ТЭЦ города Бишкек тепловая нагрузка восстановлена, подача тепла возобновлена в дома горожан . Сегодня ОАО проведёт регулировочные работы по заявкам жителей.

Котельные КП "Бишкектеплоэнерго" работают в штатном режиме, подача тепла и горячей воды восстановлена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413007
Теги:
мэрия, ТЭЦ, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  