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В Пригородном мужчину задержали за поножовщину

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- Наталья Крайнова
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В селе Пригородное мужчину задержали за поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Сообщается, что 24 января 2022 года примерно в 21:17 часов в ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту ножевого ранения мужчины в селе Пригородное.

На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Аламудунского района, по приезду установлено, что между двумя мужчинами в селе Пригородное в ходе пьяной ссоры произошел конфликт, в ходе которого один другого ударил ножом в область шеи. Потерпевшим является 58-летний А.А. он был доставлен в бишкекскую больницу.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района согласно ст.280 (Хулиганство) УК. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламуднуского района по подозрению в совершении вышесказанного факта был установлен и задержан 50-летний Д.К., его водворили в ИВС.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/413010
Теги:
поножовщина, Чуйская область, драка
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