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В Бишкеке к школе №40 пристроят новый учебный корпус

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке глава Ленинского района Русланбек Тагаев проинспектировал среднюю общеобразовательную школу №40. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Аким проверил состояние учебного заведения, рассмотрены хозяйственные вопросы школы, а также пути улучшения образовательного процесса.

Сообащется, территория школы составляет 1,63 га, что дает возможность для дополнительной пристройки нового учебного корпуса. На сегодняшний день планируется включить строительство пристройки к школе, рассчитанной на 500 ученических мест, в титульный список управления капитального строительства мэрии города Бишкек.

Проектная мощность средней школы №40 составляет 520 учащихся. Количество учащихся на начало 2021-2022 учебного года составило 1510 учеников, в связи, с чем имеется острая нехватка ученических мест.

Кроме того, глава района поручил администрации школы привести санитарную очистку на прилегающей территории, убрать золу, а также ответственным службам взять на контроль качество поставляемого угля.


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URL: https://www.vb.kg/413019
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