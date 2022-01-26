На территории СЭЗ Бишкека незаконно добывали золото

В Бишкеке на территории свободной экономической зоны выявлены факты незаконной переработки золотосодержащих руд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что по результатам проверки проведенной Генпрокуратурой совместно с Управлением по борьбе с контрабандой установлены факты незаконного осуществления деятельности по переработке руд, содержащих драгоценные металлы.

"На территории СЭЗ "Бишкек" выявлены факты незаконной переработки золотосодержащих руд, где в отсутствие каких либо разрешительных документов в нарушение норм технической и экологической безопасности одной из частных фирм на протяжении длительного времени по молчаливому согласию и содействию должностных лиц таможенных органов и СЭЗ "Бишкек" велась деятельность по извлечению золота", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По выявленным фактам Генеральной прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье 336 (Коррупция) Уголовного кодекса и ведется следствие.