За взятку задержан сотрудник ОЗАГС Московского района Чуйской области

В Кыргызстане при получении денежных средств с поличным задержан ведущий специалист ОЗАГС Московского района Чуйской области "Ш.Э.М.". Как сообщает пресс-служба ГКНБ материалы по этому факту зарегистрированы в ЕРПП по ст.343 (Вымогательство взятки) УК, 25 января 2022 года.

Установлено, что ведущий специалист ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области "Ш.Э.М.", вымогал денежные средства у гражданина КР "Х.Х.Х" за положительное решение вопроса получения паспорта гражданина Кыргызской Республики.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.