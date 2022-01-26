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За взятку задержан сотрудник ОЗАГС Московского района Чуйской области

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане при получении денежных средств с поличным задержан ведущий специалист ОЗАГС Московского района Чуйской области "Ш.Э.М.". Как сообщает пресс-служба ГКНБ материалы по этому факту зарегистрированы в ЕРПП по ст.343 (Вымогательство взятки) УК, 25 января 2022 года.

Установлено, что ведущий специалист ОЗАГС ПРН Московского района Чуйской области "Ш.Э.М.", вымогал денежные средства у гражданина КР "Х.Х.Х" за положительное решение вопроса получения паспорта гражданина Кыргызской Республики.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/413022
Теги:
ГКНБ, загс, взятка
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