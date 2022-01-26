Первый IT-хаб открыли в Оше

Программа развития ООН при поддержке России открыла первый IT-хаб в городе Ош.

Цель IT-хаба - предоставить площадку для обучения молодежи творческим цифровым профессиям, в том числе IT-направлениям, отвечающим растущим высоким запросам технологического рынка труда.

В церемонии открытия приняли участие представители Министерства цифрового развития КР, Министерства образования и науки КР, представители российской посольства, мэрия города Ош, а также представители университетов и журналисты.

IT-хаб Ош является первым хабом цифрового образования нового формата на юге страны и будет направлен на укрепление системы образования и применение новых образовательных стандартов в области цифровых навыков для лучшей подготовки и адаптации молодежи к быстро меняющемуся миру и их вовлечения в креативную экономику. Деятельность хаба будет поддерживать общенациональную программу цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан", запущенную правительством КР в 2017 году для создания прозрачной и основанной на знаниях экономики, повышения уровня жизни и улучшения бизнес-среды.

Заместитель министр цифрового развития Айнура Туйбаева подчеркнула важность IT-хаба в укреплении институциональных возможностей системы формального образования и обучении молодых людей передовыми цифровыми навыкам. Она также выразил надежду на то, что создание этой платформы станет площадкой для инновационного партнерства с частным сектором в поддержку инициатив, ускоряющих рост цифровых рабочих мест и бизнеса в стране.

Мировая экономика твердо держит курс на цифровизацию, цифровые технологии также послужат возникновению новых вызовов, потому что они могут создать неравенство и даже усугубить его. Для преодоления цифрового разрыва ПРООН поддерживает предпринимательство на низовых уровнях, которое более эффективно предполагают решение местных проблем. Сектор ИКТ превратился в одну из самых успешных и вдохновляющих экосистем в мире. Ясно, что именно МСБ (малый и средний бизнес) расширяют возможности новых технологий и услуг ИКТ для охвата местных сообществ во всем мире. В какой-то степени у крупных компаний нет возможности добиться успеха, если у них нет поддержки со стороны МСБ.

"Предприниматели являются источником инновационных решений на основе ИКТ, которые оказывают долгосрочное влияние на глобальную, региональную и национальную экономику. МСБ является важным источником новых рабочих мест, особенно для молодежи, и они составляют более 90% всех предприятий во всем мире, обеспечивают до 70% глобальной занятости предоставляя "путь из бедности" для многих развивающихся стран, и нам нужны их опыт, инновации и инвестиции для достижения наших общих целей устойчивого экономического и социального развития", - сказала Луиз Чемберлен, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

ПРООН в партнерстве с Общественным фондом "Welcome.KG", который является частью группы компании "OLOLO", для запуска IT-хаб Ош, который, как ожидается, станет активной площадкой для онлайн-вебинаров, бизнес-тренингов и гибридных мероприятий для всех заинтересованных бенефициаров в сферах креативной экономики, в том числе цифровых навыков и предпринимательства.

"Кыргызстан имеет очень большой отток мигрантов в Россию, молодежи, которая составляет сильный человеческий капитал страны. Ферганская долина - очень большая территория, но, к сожалению, слабо освоенная, поэтому стратегически важно, чтобы IT-хаб располагался на юге Кыргызстана. Креативный IT-хаб - это не просто место для работы, а пространство, где люди могут реализовать свой творческий потенциал, общаться и сотрудничать с другими", - пояснил основатель IT-хаба Данияр Аманалиев.

Создание IT-хаба стало возможным при финансовой поддержке Российской Федерации в рамках проекта ПРООН "Цифровые навыки и трудоустройство молодежи в цифровой экономике Кыргызской Республики" и консультационной поддержке ведущего бизнес-акселератора Ololo в сотрудничестве с Агентством по инновациям и технологиям Кыргызской Республики.