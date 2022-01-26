Сергей Кочетков: Хочу удивлять своего зрителя оригинальными образами

Влюбленный в свое дело пластический гример Сергей Кочетков, когда рассказывает о своей работе, у него горят глаза. Чувствуется, что он на самом деле горит своей работой. Сегодня у нас в гостях талантливый человек, который создает фантастические образы именитых людей, героев мультиков и фильмов.

Костюм Грута, персонажа из комиксов компании Marvel Comics, созданный Сергеем, был признан лучшим кинообразом на ежегодном мировом фестивале косплейщиков Comic Con в 2019 году. Чтобы достичь совершенства, мастер сделал много ошибок, "загубил" дорогостоящие материалы, но все равно не терял энтузиазма и смог достичь намеченной цели, так как полон желаний и находится в постоянном поиске.

Не получилось, но все равно пробовал

- Рисую я не очень хорошо, у меня всегда было ощущение, что если буду лепить из пластилина, то это будет намного лучше, чем рисунок, тогда я стал ваять формы из пластической массы. Хотел создать венецианскую маску, но не получалось. Подключились к этому делу мой папа, супруга и ее отец, но, увы, результаты нам не нравились, и мне пришлось отдать ее скульптору. Он взял за свою работу немалые деньги, сделал маску из пластилина, далее я дорабатывал ее силиконом и пластиком. На этот проект ушло много времени, средств и сил. Я решил, что как бы не было тяжело, буду делать все самостоятельно. Потом стал лепить голову оленя, первые слепки напоминали других животных, но никак не оленя, но я упорно каждый день старался, и в итоге после долгих попыток у меня получилось.

Творческая семья

-Мой отец Олег Кочетков непрофессиональный художник, он подходит творчески к любому делу, за которое берется. Например, он сделал ремонт дома, хозяин которого планировал продать его, но, увидев папину работу, передумал. Супруга художница, она руководит нашим коммерческим театром, она первая видит мои работы, дает советы. Дочка любит лепить, рисовать, может быть, через какое-то время она выберет совсем другую стезю, покажет время.

Издержки профессии

- Симметрия лица мне давалась нелегко, лепил, глядя в телефон, оказывается это было ошибкой. Нужно было просто сделать фотографию, когда начинаешь создавать образ какого-то героя, нужно видеть положение лица с разных ракурсов. Тяжело было найти профиль актера Самуэлля Джексона, чью маску я сейчас почти завершаю. Развешиваю фотографии своих героев и, глядя на них, начинаю делать слепки из пластилина, потом накладываю гипс и т.д. Тех материалов, с которыми я работаю, у нас в Кыргызстане нет, и мне приходится заказывать их за границей. Однажды испортил материал, который стоил 10 тысяч сомов.

В постоянном поиске

- Учился на пластического гримера в Москве, но когда я создавал Грута, тогда еще нигде не обучался. В Бишкек приезжал режиссер из Москвы, он снимал кино, и там я выступил в качестве пластического гримера. У меня пока нет желания куда-либо уезжать, хочется поработать здесь. Есть сложные материалы, с которыми хотелось бы поэкспериментировать и где требуются знания. В России мастера знают все тонкости этого дела, но не делятся секретами, поэтому я в постоянном поиске над решением творческих задач.

Костюм Грута поразил участников на косплей-шоу

- Бывает, что просят в аренду мои работы, но я боюсь, что арендаторы могут их испортить. Мы сами работаем в моих масках и костюмах. Некоторые костюмы надеваю только я, например, достаточно долго прорабатывал костюм Грута, чтобы он выглядел максимально реалистично, а если кто-то другой наденет его, то будет совсем другой эффект, нужно подгонять под него. Грута делал полгода, в Казахстане он получил приз как лучший кинообраз, там было много классных проектов. Все думали, что я был специальным приглашенным Грутом из кинокомпании "Марвел", люди приходили фотографироваться и брали автографы.

Хочу создать нового героя

- Я люблю работать с камерой и монтировать, когда создаю образы, снимаю об этом ролик, хочу раскрыть своего персонажа. Хочу в будущем снять необычный короткометражный фильм, где главным героем выступит мифический персонаж.

Раньше я играл в спектакле и исполнял роли разных персонажей. Теперь понимаю тонкости пластического грима, как создаются образы, а теперь понимаю мастерство съемок. Когда я снимаю своего героя, понимаю, как он должен двигаться, выглядеть, как это нужно снимать, пусть это пока маленькие видеоролики, которые помогают набить руку.

Не думал, что стану пластическим гримером

- Когда мы выступали аниматорами в костюмах, многие из них были очень обыденными. Тогда хотелось создать что-то новое, и тогда я начал работать с материалами, из которых создавались маски, костюмы и др.

Не хочу уходить в массовое производство

- Все навыки, которыми я владею на сегодняшний день, тесно переплетается друг с другом. Однажды я сделал инопланетянина, у большинства экранных инопланетян глаза черные, а я хотел сделать гипнотизирующие глаза, как у насекомых златоглазок. Когда ты что-то делаешь, зарождается другая идея, и это классное состояние. Иногда хочется поработать с кем-нибудь, но я не хочу уходить в массовое производство, потому что уходит творчество, креативность.

Противозаконные заказы

- Однажды ко мне обратились заказчики и попросил сделать реалистичную маску, чтобы с ней можно было пройти фейс-контроль в аэропорту и улететь или же подписать документ за другого человека, это интересное предложение в плане творчества. Я знаю, что это можно сделать. Но понимаете, не могу пойти против закона.

Творческие планы

- Сейчас в планах создать примата из фантастического фильма "Планета обезьян", хочу сделать его из конского волоса, чтобы он выглядел реалистично и натурально. Только пока не знаю, когда начну этот проект.

В дальнейшем хочу сам снимать короткометражное кино, где будут герои с пластическим гримом, чтобы лица персонажей были подвижными, идея, сюжет уже есть. Но для реализации требуется немало средств и времени.