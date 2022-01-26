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В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых АЗС из-за блэкаута

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, с 26 января, будут введены временные ограничения на работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей. , сообщает издание KUN.UZ.

Из-за сбоев электроэнергии имеют место случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и НПЗ в стране. Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа. Поэтому происходит снижение давления газа на тепловых электростанциях, что негативно сказывается на выработке электроэнергии.

В целях обеспечения стабильного снабжения потребителей электроэнергией добытый природный газ будет в полном объеме направляться на тепловые электростанции, социальные объекты и потребителям.

В связи с этим с сегодняшнего дня будут введены временные ограничения на работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей. При этом поставки природного газа другим несоциальным потребителям-юрлицам, будут приостановлены.


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URL: https://www.vb.kg/413033
Теги:
газ, отключение электроэнергии, Узбекистан, АЗС, новости мира
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