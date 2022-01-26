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Что делать при первых признаках заражения омикроном. Рекомендации врача

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- Наталья Крайнова
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Врач отоларинголог Центра семейной медицины №3 Майрам Жумалиева рассказала с какими симптомами чаще всего обращается население. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Сообщается, что на сегодняшний день растет количество заразившихся, в том числе и омикрон штаммом. Уже известно, что штамм омикрон отличается быстрым распространением. Так, если в семье заразился один человек, то практически все члены заражаются вирусом.

Какие основные симптомы при вирусе?

Чаще всего жалобы на сильные боли в горле, першение, сухость в горле, кашель сухой, сильные боли в суставах, головные боли и боли в спине. Не стоит заниматься самолечением, все эти симптомы не снимаются одним препаратом обезболивающего. Не у всех поднимается температура, но идет нехорошая интоксикация.

Если поднимается температура, не спешите его понижать или принимать антибиотики. Это неправильно. Потому что, когда вирус попадает в наш организм, организм начинает защищаться в виде повышения температуры или увеличение лимфатических узлов. Это считается нормальной реакцией. А чтобы победить вирус надо начинать с симптоматического лечения. Например, если заложен нос можно приготовить слабый солевой раствор и промывать нос. Для горла, можно использовать содовые растворы, отвары из трав (календулы, ромашки) и полоскать ими приготовив раствор (1 столовую ложку травы залить одним стаканом горячей воды, настоять, через 5-10 минут процедить и 3-4 раза в день поласкать горло теплым раствором). Так же можно использовать фурацилин (порошок или 1-2 таблетки) растворив в 200 мл кипяченной остуженной воде

Сухость и першение в горле вызывает сильные боли при глотании поэтому можно использовать леденцы, таблетки или спреи содержащие обезболивающие препараты.

Заметим, что при омикроне сильно беспокоит ломота в суставах. Интоксикация продолжается долго, иногда это связано с приемом антибиотиков. Если температура тела в течении 3-4 дней не сбивается и держится, самочувствие ухудшается, советую сразу обратиться к врачу и начать правильное лечение.

Каких рекомендаций нужно придерживаться?

Пить побольше жидкости (30 мл на 1 кг массы тела), слишком горячее пить тоже не советуем, чтобы не травмировать воспалённое горло. Не стоит лежать, потому что, когда мы лежим, не двигаемся и мало пьем воду идет застойный процесс - это плохо. Надо активно двигаться.

Очень важно понимать высокую заразность нового штамма "Омикрон" поэтому необходимо соблюдать профилактические меры – это ношение масок в общественных местах, гигиена рук и конечно же вакцинация!


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URL: https://www.vb.kg/413034
Теги:
здоровье, врачи, омикрон
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