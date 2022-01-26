Ученые определили, какие фото набирают больше всего лайков в соцсетях

Американские ученые создали специальную программу, которая анализировала снимки в соцсетях и искала "формулу популярности". Об этом сообщает meta.ua со ссылкой на Fast Company.

Группа исследователей из Университета штата Северная Каролина решила проанализировать, какие фотографии в социальных сетях приносят больше всего лайков, не смотря на количество подписчиков и сопровождающий фото текст.

Ученые создали компьютерную программу и просканировали 147 963 изображения в Instagram. Затем сгенерировали оценки на основе шести различных визуальных качеств, которые, как показали предыдущие исследования, привели к высокой заинтересованности пользователей. Ну и напоследок учли непонятные переменные - количество подписчиков и тому подобное.

В итоге исследователи выделили два правила, которые и приносят, по их мнению, больше всего лайков под фото. Первое – найти баланс света и цвета. Второе – сделать фото либо очень простым, либо очень сложным.

Ученые также отмечают, что более успешными в соцсетях становятся те фотографии, в которых меньше цветов, малое количество объектов в кадре, более высокая яркость изображения, меньший визуальный беспорядок и максимальная вертикальная и горизонтальная симметрии.