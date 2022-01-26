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Брата Навального объявили в розыск в России

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- Канат Кожоев
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МВД России объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для объявления в розыск брата Алексея Навального Олега стал вывод о его отсутствии по месту проживания, а также неявка в инспекцию в течение месяца, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.

МВД РФ объявило в федеральный розыск Олега Навального, следует из базы данных ведомства. Ранее ФСИН обратилась в суд с требованием заменить ему условное наказание на реальное.

"В материале ФСИН указано, что к нему приезжали по месту жительства и не обнаружили там Олега. В материале также указано, что как минимум 30 дней Олег не является в инспекцию", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, этих оснований достаточно для объявления осуждённого в розыск. Однако он с выводами инспекции, представленными в направленных в суд материалах, не согласен.

"Из опроса соседки Олега Навального следует, что он уже год не проживает в квартире. Однако до вынесения приговора он находился под запретом определенных действий, а до этого - под домашним арестом, которые проводил по месту жительства", - заметил Параскевов.


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URL: https://www.vb.kg/413037
Теги:
оппозиция, Россия, Алексей Навальный
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