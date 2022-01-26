В Украине появятся банкоматы-коты с персональными кличками

Один из самых популярных банков в Украине Monobank установит в стране банкоматы-коты с персональными кличками. Предложить имена для "железных" котов может каждый. Об этом сообщает meta.ua.

Ранее владельцы карт Монобанка могли снимать наличные только через банкоматы других банков. Но теперь все изменится. Monobank установит собственные чрезвычайно милые банкоматы.

Ранее один из сооснователей онлайн-банка Олег Гороховский на своей странице в соцсети Facebook рассказал об этом нововведении.

"Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы, если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте… Вы только посмотрите на этих милашей! У каждого нашего котомата будет кличка. Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка! Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч. Мурр!", - написал Гороховский.

Свои комментарии уже оставили почти 6 тысяч пользователей сети. Предлагают имена: Моня, Чешир, Муркомат, Беня, Беляш, Пинкот, Лапкомат, Баксик, Анчоус, Котлета, Далай-лапка, Кекс и другие.