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Покончил с собой топ-менеджер компании, связанной с дочкой Назарбаева

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- Канат Кожоев
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В Казахстане один из топ-менеджеров оператора утильсбора на автотранспорт ТОО "Оператор РОП" покончил с собой, сообщил телеграм-канал "Kozachkov offside". По данным казахстанских СМИ, "Оператор РОП" принадлежит младшей дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой.

Полиция Нур-Султана 26 января начала расследование по факту гибели Руслана Шамшиева, управляющего директора по правовым вопросам ТОО "Оператор РОП", уточняет "Kozachkov offside": "По моим данным, он покончил собой в своём кабинете, на шестом этаже бизнес-центра Astana Apartments".

В департаменте полиции Нур-Султана сообщили: "По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Казахстана (Доведение до самоубийства)".

До январских беспорядков в Казахстане "Оператору РОП" принадлежала функция по администрированию утилизационного сбора на выкуп и утилизацию старых машин. В разгар беспорядков президент Касым-Жомарт Токаев передал эту функцию от "Оператора РОП" государству.

После этого Агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева по подозрению в совершении "коррупционных преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/413040
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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