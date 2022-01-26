В Бишкеке в результате столкновения маршруток пострадали 18 человек

В Бишкеке сегодня, 26 января, на пересечении улиц Элебесова-Щербакова столкнулись две маршрутки № 130 и 193. По данным Минздрава, в результате ДТП пострадали 18 человек. Детей среди пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, на месте ДТП работали шесть бригад скорой медицинской помощи.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии скорой помощи были доставлены 17 пострадавших, в Национальный госпиталь 1 пострадавший.

В отделение реанимации БНИЦТиО госпитализированы двое пострадавших с переломами, состояние врачами оценивается как тяжелое.

Четверо пострадавших с различными травмами госпитализированы в отделения хирургии и нейротравмы, состояние пострадавших соответствует тяжести полученных травм.

В отделение нейротравмы Национального госпиталя госпитализирован один пострадавший, состояние удовлетворительное.

Одиннадцать пациентов после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены на амбулаторное лечение.