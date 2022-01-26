Часть воды могла попасть в земные океаны из ядра Земли

Они могут быть продуктом разложения двух водосиликатных минералов, которых в недрах современной Земли уже не сохранилось

Химики обнаружили, что значительная часть воды Мирового океана попала на Землю не из космоса, а в результате разложения двух форм силикатов магния, которые на первых этапах формирования планеты находились в ее центре. Результаты их исследования сообщает научный журнал Physical Review Letters.

Ученые предполагают, что вода попала на Землю после ее возникновения, в результате длительной астероидной или же кометной бомбардировки. Несмотря на общепризнанность, обе эти теории не могут объяснить или изотопный состав земной воды, или же ее общее количество на поверхности планеты.