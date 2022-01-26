Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Часть воды могла попасть в земные океаны из ядра Земли

183  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Они могут быть продуктом разложения двух водосиликатных минералов, которых в недрах современной Земли уже не сохранилось

Химики обнаружили, что значительная часть воды Мирового океана попала на Землю не из космоса, а в результате разложения двух форм силикатов магния, которые на первых этапах формирования планеты находились в ее центре. Результаты их исследования сообщает научный журнал Physical Review Letters.

Ученые предполагают, что вода попала на Землю после ее возникновения, в результате длительной астероидной или же кометной бомбардировки. Несмотря на общепризнанность, обе эти теории не могут объяснить или изотопный состав земной воды, или же ее общее количество на поверхности планеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413052
Теги:
вода, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  