ГКНБ выявила новые факты поддельных дипломов у госслужащих

В Кыргызстане ГКНБ ведет проверку по факту наличия поддельного диплома о высшем образовании у руководства Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР полковника милиции "С.Ы.К." и одного из аудиторов Счетной палаты КР "С.З.А.". Как сообщает пресс-служба ГКНБ, эта проверка проводится в рамках исполнения поручения президента республики, на наличие и использование поддельных дипломов об образовании у государственных и муниципальных служащих.

Сообщается, что по имеющимся данным, указанными лицами в кадровые службы соответственно были предоставлены дипломы об окончании одного из высших учебных заведений Российской Федерации по специальности "юриспруденция" и Иссык-Кульского государственного университета им. К.Тыныстанова по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

В настоящее время, по данным фактам материалы проверки рассматриваются ГКНБ для принятия соответствующего решения в рамках законодательства КР.