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Кыргызстан и Япония намерены укреплять сотрудничество в разных сферах

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- Анастасия Карелина
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В день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя дружественными государствами Руслан Казакбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда. Глава диппредставительства передал послание премьер-министра Японии Фумио Кисида, адресованное президенту Садыру Жапарову. Глава МИДа в свою очередь передал поздравительное послание Садыра Жапарова премьер-министру Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Во время встречи переданы были также поздравительные послания торага Жогорку Кенеша в адрес президента Палаты советников парламента Японии Санто Акико и спикера Палаты представителей парламента Хироюки Хосода. Кроме того, стороны обменялись поздравительными посланиями на уровне министров иностранных дел Кыргызстана и Японии.

Собеседники отметили достигнутые за три десятилетия успехи в развитии кыргызско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнули важность и значимость взаимодействия в многосторонних форматах, в частности, в рамках Диалога "Центральная Азия +Япония".

Руслан Казакбаев отметил поддержку в социально-экономическом развитии, в том числе по линии Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое с момента обретения независимости оказывает Кыргызстану правительство Японии.

Подчеркнута была заинтересованность в дальнейшей совместной реализации инфраструктурных проектов, расширении проекта "Одно село – один продукт", способствующего развитию регионов Кыргызстана, взаимодействие в сфере образования и развития кадрового потенциала страны. Наращивании сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и промышленности.

Посол сообщил о проведении Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) семинаров в области информационных технологий в феврале-марте.

Стороны обменялись мнениями по организации визитов на высшем и высоком уровнях, а также мероприятий экономического, научного и культурно-гуманитарного характера в юбилейный для Кыргызстана и Японии год.


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URL: https://www.vb.kg/413065
Теги:
МИД, Япония, Кыргызстан
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