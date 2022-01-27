ЕАБР: 73 процента компаний положительно оценивают евразийскую интеграцию

73 процента компаний положительно оценивают евразийскую интеграцию и заявляют, что она облегчает ведение бизнеса. Таковы результаты исследования "Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР".

Осведомленность крупного и среднего бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана о ЕАЭС составляет в среднем 85 процентов Наиболее высокий уровень информированности – в Армении и Кыргызстане.

К наиболее эффективным мерам, принятым в рамках ЕАЭС, большинство компаний (до 83 процентов) чаще всего относит меры по цифровой трансформации, в частности механизм "единого окна" в системе регулирования ВЭД.

При ведении внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС и СНГ компании сталкиваются с барьерами, чаще всего в торговле. Среди них технические барьеры, сложности таможенного оформления, высокая конкуренция, отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах, ограничения сбыта товаров и финансовые меры.

СПРАВКА

Задача проекта "Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР" – мониторинг уровня информированности компаний о евразийской интеграции, их мнений по поводу барьеров и мер поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности, а также пожеланий бизнеса по приоритетам интеграции и сотрудничества в регионе операций ЕАБР. В опросах, проходивших в августе – сентябре 2021 года, приняло участие 337 компаний из шести стран.