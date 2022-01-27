В Оше задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве с автомобилями

Сотрудники отделения по борьбе с организованной преступностью ОУР УВД города Ош задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее с заявлением в УВД Оша обратилась гражданка Р.З. Женщина рассказала, что в 2020 году малознакомый ей парень "Сагыныч", войдя в доверие и пообещав, что привезет из Кореи автомашину марки Honda Fit, взял у нее 125 тысяч сомов. Машину Р.З. так и не получила. Денег ей не вернули. Более того, мужчина угрожал расправой, если потерпевшая напишет заявление в милицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

Оперативниками было установлено, что к данному факту причастен уроженец Баткенской области С.С. 1985 года рождения. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. По полученным данным, С.С. состоит на учете МВД, как член одной из ОПГ.

При проведении оперативно-следственных мероприятий сотрудниками отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УВД южной столицы подозреваемый С.С. был задержан и водворен в ИВС.