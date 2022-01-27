Стартовала кампания по приему единой налоговой декларации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему единой налоговой декларации по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Декларационная кампания пройдет в два этапа. До 1 марта отчитаться о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка должны юридические лица, и до 1 апреля – физические.

Таким образом, до 1 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Единая налоговая декларация за 2021 год представляется по формам и срокам, установленными на 31 декабря 2021 года.

Со следующего года она будет представляться по новым формам и срокам.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.sti.gov.kg или по номеру 116.