МВД Украины проведет учения для гражданского населения на случай ЧС

Министерство внутренних дел Украины проведет массовые учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства. Учения пройдут в разных регионах страны.

К ним привлекут инструкторов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Все они обучались за границей - в Великобритании, США, Канаде и других странах, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Акцент [во время учений] будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами", - заявил министр. Также, по его словам, в ходе учений будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах, в том числе порядок оповещения, эвакуации и использования защитных сооружений.

Когда начнутся учения, как долго они будут длиться и сколько гражданских лиц в них будет задействовано, МВД Украины не сообщило.

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24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что в случае нападения России украинцев проинформируют через систему оповещения. При этом он заявил об отсутствии оснований ожидать "полномасштабного наступления" России на Украину.

За последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский дважды выступал с обращениями к украинцам из-за возможного российского вторжения. Он призвал не поддаваться панике, "снимая со счетов деньги, разбирая все с полок, сбрасывая всем друзьям и знакомым фейки и страшилки".

Источник: Медуза