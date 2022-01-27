Видео разворота над пропастью набрало более 35 миллионов просмотров

Настоящий мастер-класс вождения на узком участке дороги показал мужчина из Китая на минивэне Baojun 360. Так, водитель смог развернуться на участке дороги, который был по ширине уже, чем его автомобиль.

Все бы ничего, но с одной стороны дороги находился огромный обрыв. В процессе разворота, который занял у сорвиголовы полторы минуты, заднее левое и правое колеса не единожды вывешивались над пропастью.

Нельзя не отметить, что манёвр выполнен с граничной точность, правда вопрос о том, почему водитель решил разворачиваться, а не сдавать задним ходом, все еще остается открытым.

Источник:bigmir.net