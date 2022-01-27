Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.55 - 97.02

Видео разворота над пропастью набрало более 35 миллионов просмотров

82  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Настоящий мастер-класс вождения на узком участке дороги показал мужчина из Китая на минивэне Baojun 360. Так, водитель смог развернуться на участке дороги, который был по ширине уже, чем его автомобиль.

Все бы ничего, но с одной стороны дороги находился огромный обрыв. В процессе разворота, который занял у сорвиголовы полторы минуты, заднее левое и правое колеса не единожды вывешивались над пропастью.

Нельзя не отметить, что манёвр выполнен с граничной точность, правда вопрос о том, почему водитель решил разворачиваться, а не сдавать задним ходом, все еще остается открытым.

Источник:bigmir.net


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413081
Теги:
Китай, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  