Оплачивайте аренду муниципального имущества в приложении MegaPay

Для удобства абонентов, а также в целях увеличения объёмов безналичных платежей мобильный оператор MegaCom продолжает расширять перечень государственных и муниципальных услуг, доступных в приложении MegaPay. Отныне в сервисе доступна оплата аренды муниципального имущества. Больше нет необходимости бежать в ближайшее отделение банка или искать терминал, чтобы совершить платёж.

Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение в Google Play или App Store; выбрать раздел "Оплата", затем – "Государственные платежи", после – нажать на вкладку "Оплата за аренду муниципального имущества"; ввести реквизит (ФИО арендатора), сумму и подтвердить платёж.

Готово!

Напомним, что оплатить аренду также можно по QR-коду в разделе "QR-оплата", что позволит Вам сэкономить время на поиск нужного сервиса и ввод реквизитов.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!