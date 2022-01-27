Оплачивайте аренду муниципального имущества в приложении MegaPay

Для удобства абонентов, а также в целях увеличения объёмов безналичных платежей мобильный оператор MegaCom продолжает расширять перечень государственных и муниципальных услуг, доступных в приложении MegaPay. Отныне в сервисе доступна оплата аренды муниципального имущества. Больше нет необходимости бежать в ближайшее отделение банка или искать терминал, чтобы совершить платёж.
Готово!
Напомним, что оплатить аренду также можно по QR-коду в разделе "QR-оплата", что позволит Вам сэкономить время на поиск нужного сервиса и ввод реквизитов.