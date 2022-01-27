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Оплачивайте аренду муниципального имущества в приложении MegaPay

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Для удобства абонентов, а также в целях увеличения объёмов безналичных платежей мобильный оператор MegaCom продолжает расширять перечень государственных и муниципальных услуг, доступных в приложении MegaPay. Отныне в сервисе доступна оплата аренды муниципального имущества. Больше нет необходимости бежать в ближайшее отделение банка или искать терминал, чтобы совершить платёж.

Для этого необходимо:

  1. скачать или обновить приложение в Google Play или App Store;
  2. выбрать раздел "Оплата", затем – "Государственные платежи", после – нажать на вкладку "Оплата за аренду муниципального имущества";
  3. ввести реквизит (ФИО арендатора), сумму и подтвердить платёж.

Готово!

Напомним, что оплатить аренду также можно по QR-коду в разделе "QR-оплата", что позволит Вам сэкономить время на поиск нужного сервиса и ввод реквизитов.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/413082
Теги:
#MegaCom, PR
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